Van roubada é apreendida em Santa Cruz - Foto: Divulgacão Pmerj

Van roubada é apreendida em Santa CruzFoto: Divulgacão Pmerj

Publicado 17/08/2022 11:32

Rio - Uma van roubada, que realizava transporte alternativo de passageiros, foi apreendida por policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz), na noite desta terça-feira (16), na Estrada de Santa Eugênia, no bairro de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. O motorista foi detido.

Agentes realizavam uma blitz na localidade, quando abordaram o utilitário, que transitava sem passageiros. Após checarem a documentação do van, verificaram que se tratava de um veículo roubado.

Os policiais recolheram o carro e conduziram o motorista até a 36ª DP (Santa Cruz), onde a ocorrência foi registrada.