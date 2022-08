Momento do ataque a tiros de fuzil que matou o ex-vereador Jerominho em Campo Grande, Zona Oeste do Rio - Reprodução

Momento do ataque a tiros de fuzil que matou o ex-vereador Jerominho em Campo Grande, Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 04/08/2022 19:38 | Atualizado 04/08/2022 21:04

DIA, é possível ver que um carro branco se aproxima do veículo onde Jerominho estava estacionado. Rio - Imagens mostram o ataque a tiros de fuzil que matou o ex-vereador Jerônimo Guimarães Filh o, conhecido como Jerominho, na tarde desta quinta-feira (4), na Estrada Guandu Sapé, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. No vídeo, obtido pelo, é possível ver que um carro branco se aproxima do veículo onde Jerominho estava estacionado.

Três homens encapuzados e armados descem do carro segundos depois que o ex-vereador também deixa o volante do veículo em que estava. Eles fazem pelo menos dez disparos e fogem. A ação dura pouco mais de dez segundos. Jerominho e o cunhado, identificado como Maurício Raul Attalah, foram atingidos.

Veja o vídeo:

Vídeo mostra momento do ataque a tiros de fuzil que matou o ex-vereador Jerominho em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. #ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/MX8lNELhyh — Jornal O Dia (@jornalodia) August 4, 2022

Jerominho foi baleado na barriga e na perna, recebeu socorro e foi levado para o hospital Oeste D'or, mas morreu logo depois. Já Maurício foi levado ao Hospital Municipal Rocha Faria, onde está em estado grave.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga os responsáveis pelo crime.

Quem foi Jerominho?

Jerominho em live no Facebook Reprodução

Integrante do grupo miliciano Liga da Justiça, que atuava no Batan, comunidade da Zona Oeste do Rio, Jerominho foi vereador pela cidade do Rio de Janeiro e é irmão de outro integrante da milícia, o ex-deputado estadual Natalino Guimarães. Ele é acusado também de extorsão contra motorista de vans e de ser mandante da morte de um deles, em 2005.



Sua filha, a ex-vereadora Carminha Jerominho, também foi presa por usar a milícia para coagir eleitores da Zona Oeste. Ela foi eleita, em 2008, quando estava presa. Nas últimas eleições, Carminha não se elegeu vereadora e fez cerca de 4 mil votos.