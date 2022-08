Mutirão de serviços visa atender à população que vivem ou trabalham na região, bem como pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social - Divulgação

Publicado 04/08/2022 19:14

Rio - Cerca de duas mil pessoas foram atendidas em ação do programa RJ para Todos que começou nesta quarta-feira e vai até esta sexta na Catedral Metropolitana do Rio, no Centro do Rio. Realizado pelo Governo do Estado, o evento conta com serviços destinados aos moradores da região como emissão de documentos, banco de empregos, habilitação para casamento, além de serviços de saúde, odontologia e bem-estar.

Ao todo, 80 profissionais das equipes do programa participaram da ação para prestar serviços à população, em especial à população em situação de rua e de vulnerabilidade social. O evento continua até esta sexta-feira (6) e a expectativa, segundo o RJ para Todos, é de atender até 6 mil pessoas.

"Tirei a 2ª via de todos os meus documentos, tomei vacina e ganhei roupas e kit de higiene. Resolvi bastante coisas em um único lugar", contou o jovem Daniel da Costa, de 28 anos, durante evento nesta quinta-feira.

O programa oferece no local serviços como: emissão ou agendamentos de 1ª e 2ª via do RG (Detran), isenção para 2ª via de RG, certidão de nascimento e óbito, balcão de informações sobre direitos do consumidor com o Procon, expedição de carteira de trabalho, habilitação para casamento, banco de empregos através do Sine, assistência jurídica e social, barbeiro, dentista, médico e bem-estar.

Balanço

Desde novembro do ano passado, o RJ para Todos fez 143 mil atendimentos, mais de 46 mil abordagens e realizou 9.021 acolhimentos. O evento na Catedral Metropolitana ocorre durante o Mutirão PopRuaJud, que está sendo realizado pela primeira vez no Rio de Janeiro e é uma iniciativa do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Além dos serviços, o programa também faz uma pesquisa com o objetivo de mapear e analisar os dados das pessoas atendidas. A ideia é usar esses dados para prestar serviços de maneira mais assertiva. No primeiro dia, os técnicos ouviram 614 pessoas e constataram que 29% do público é masculino e apenas 13,7% é formado por mulheres. Os dados revelaram ainda que 31% da população está em situação de rua.