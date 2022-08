Idoso foi conduzido à sede da DRFA após receber voz de prisão pelo crime de receptação qualificada - Divulgação

Publicado 06/08/2022 07:46

Rio - A Polícia Civil prendeu um idoso pelo crime de receptação qualificada em oficina de desmanche no bairro Paciência, Zona Oeste do Rio. Damião do Rosário Pacheco, de 64 anos, estava no estabelecimento onde os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) encontraram diversas peças de veículos roubados. O caso aconteceu na última quinta-feira (4).

De acordo com a Polícia Civil, a oficina, que funcionava na Rua Paçuare, foi alvo de denúncias enviadas ao Disque Denúncia. As informações recebidas indicavam que todos os dias, na parte da noite, criminosos utilizariam o imóvel para desmontar veículos roubados e retirar peças.

Ao chegar no local, os policiais confirmaram a prática ao encontrar peças de veículos roubados, entre elas blocos de motor e outras partes. O idoso estava no local quando os agentes chegaram. Após receber voz de prisão, ele e todo o material encontrado foram levados para a sede da DRFA, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho.