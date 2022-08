Obras de drenagem da Avenida Borges de Medeiros inicia neste sábado (6) - Divulgação

Obras de drenagem da Avenida Borges de Medeiros inicia neste sábado (6)Divulgação

Publicado 06/08/2022 09:45

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, neste sábado (6), as obras de drenagem da Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, uma das vias mais importantes da Zona Sul.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o serviço faz parte das ações estratégicas do Plano Verão anunciadas pela prefeitura no final do ano passado. O objetivo é minimizar os impactos das chuvas na cidade.

Neste primeiro momento, as intervenções serão realizadas no sentido Túnel Rebouças, na altura do Parque dos Patins. O local é um ponto crítico de alagamento da cidade, identificado pelo Centro de Operações Rio (COR). As obras devem durar seis meses e estão orçadas em R$ 2,4 milhões.

"As obras de eliminação dos pontos de alagamento da Borges de Medeiros significam atuar de forma contundente para garantir a mobilidade dos cariocas neste importante trecho viário. A atuação neste e em outros pontos elencados pelo COR, impacta diretamente na fluidez do trânsito em dia de chuvas na cidade", explica a secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi.

O projeto da obra da Avenida Borges de Medeiros prevê a implantação de novas galerias pluviais em uma área de 8,6 mil metros quadrados. Os serviços serão realizados ao longo de 350 metros, nos sentidos Gávea e Botafogo, na alça de retorno da pista e na área do estacionamento próximo ao Parque dos Patins.

Um dos principais acessos ao Túnel Rebouças e o Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, a avenida tem um volume diário médio de 55 mil veículos, quando considerado ambos os sentidos de circulação de trânsito. Para reduzir os impactos da intervenção, o estacionamento do parque sofreu ajustes e novas passagens e acessos foram construídos para viabilizar uma rota de desvio durante a execução da obra. Apesar da mudança, recomenda-se a utilização da Avenida Epitácio Pessoa como rota alternativa.

Obras em outros pontos

Além da Borges de Medeiros, a Estrada da Pedra, em Guaratiba, na Zona Oeste, e a Rua Alexandre Calaza, em Vila Isabel, na Zona Norte, também estão tendo os seus sistemas de drenagem recuperados. As ações visam o combate a enchentes provocadas pelos grandes volumes de chuva que caem, sobretudo, durante o Verão.

Na Estrada da Pedra, as obras ocorrem em uma área de 4,1 mil metros quadrados e a previsão é que os trabalhos se encerrem em novembro. Já na Rua Alexandre Calaza, as obras serão realizadas ao longo de 6,0 mil metros quadrados. Após terem sido retomadas em junho, as obras devem ser concluídas no mês de outubro.

As estradas do Cafundá e do Catonho, na Taquara, na Zona Oeste, também vão receber obras de drenagem para eliminação de ponto crítico de alagamento. Segundo a Secretaria, o projeto encontra-se em trâmite licitatório e prevê a recuperação dos sistemas de drenagem de ambas as estradas, em uma área total de 7,6 mil metros quadrados.