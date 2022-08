Duas linha de ônibus começam a operar na próxima semana na cidade do Rio - Vanessa Ataliba / Agência O Dia

Publicado 06/08/2022 09:04

Rio - Mais duas linhas de ônibus vão retomar a circulação no Rio nos próximos dias. Nesta segunda-feira (8), a 899 (Barra de Guaratiba X Terminal Recreio) começa a operar. Já na quarta-feira (10), será a vez da 709 (Cascadura X Amarelinho).

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, a linha 899 vai fazer a cobertura do serviço da 874 (Barra de Guaratiba X Terminal Recreio), mas com o itinerário estendido. Em vez de ter ponto final na estação do BRT da Ilha de Guaratiba, os ônibus seguirão até o Recreio. O número da linha foi trocado de 874 para 899 para não confundir os usuários.

Seguindo o planejamento atual, a linha regular deve cumprir quatro viagens de ida em horários de pico da manhã e quatro de volta no horário de pico da tarde. O 899 SV (via Serra da Grota Funda) deve cumprir uma viagem no turno da manhã e uma no turno da tarde. Essa linha opera apenas nos dois horários de pico.

Já a linha 709 (Cascadura X Amarelinho) deve cumprir três viagens de ida em horários de pico da manhã e três de volta no horário de rush da tarde. Essa linha é circular e opera apenas nos dois horários de pico.

Ainda segundo a prefeitura, com esses serviços, serão 43 linhas restabelecidas na cidade desde o dia 1º de junho, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. O plano operacional tem como objetivo regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade.

Ainda no mês de agosto, a partir da segunda quinzena, mais quatro linhas começarão a circular. As linhas 885 (Santa Cruz X Mato Alto – via Pedra de Guaratiba) e 229 (Usina X Castelo) começam a rodar no próximo dia 15, e as linhas 825 (Campo Grande X Jesuítas) e 669 SV (Pavuna X Méier – via Costa Barros), em 22 de agosto, totalizando 47 a mais em operação desde o início do acordo.

Confira a lista das 41 linhas que já estão operando novamente na cidade:

Consórcio Santa Cruz

808 (Salim x Campo Grande);

741 (Sulacap x Bangu);

743 (Sulacap x Bangu);

870 (Sepetiba x Santa Cruz);

871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III, Via Sepetiba);

822 (Campo Grande x Corcundinha);

849 (Campo Grande x Base Aérea de Santa Cruz);

845 (Cantagalo x Campo Grande);

892 (São Benedito x Santa Cruz);

851 (Campo Grande x Escola Amazonas);

388 (Cesarão x Candelária);

893 (Jardim Palmares x Campo Grande).

Consórcio Internorte

311 (Engenheiro Leal x Candelária);

685 SVB (Irajá x Méier);

922 (Tubiacanga x Fundão, Via Portuguesa);

925 (Rio Galeão x Bancários);

778 (Pavuna x Cascadura, Via Estrada de Botafogo);

665 SVA (Pavuna x Saens Peña);

349 (Rocha Miranda x Castelo);

669 (Pavuna x Méier);

951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre);

277 (Rocha Miranda x Candelária);

665 SVB (Pavuna x Saens Peña, via Barros Filho).

Consórcio Transcarioca

990 (Merck x Joatinga);

987 (Gardênia Azul x Pechincha);

881 (Alvorada x Taquara, Via Curicica e Camorim);

817 (Piabas x Terminal Recreio);

651 (Méier x Cascadura);

652 (Méier x Cascadura);

831 (Colônia x Taquara);

865 (Pau da Fome x Taquara).

Consórcio Intersul

010 (Bairro de Fátima x Central);

435 (Grajaú x Gávea);

014 (Paula Matos x Castelo);

104 (São Conrado x Rodoviária);

201 (Santa Alexandrina X Castelo);

448 (Maracaí x São Conrado);

603 (Usina x Saens Peña);

626 (Saens Peña x Muda);

157 (Gávea x Castelo, via Fonte da Saudade) ;

605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã).