Criminoso foi localizado após um levantamento de dados do setor de inteligência da corporaçãoReprodução

Publicado 04/08/2022 19:37

Rio – Agentes da Delegacia de Repressão e Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta quarta-feira (3), um dos maiores traficantes da Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Anderson Fernando Silva dos Santos, conhecido como "Gordão da Maconha", é conhecido fornecedor de drogas de uma facção que atua na comunidade.

De acordo com os policiais, o criminoso foi localizado após um levantamento de dados do setor de inteligência da corporação. Com "Gordão" foram apreendidas grande quantidade de drogas, que não foram contabilizadas.

Contra ele, havia mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas decorrente de uma investigação da especializada. Anderson foi levado para a sede da DRE, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, onde foi cumprido seu mandado de prisão preventiva. De lá, ele será encaminhado à Justiça.