O motorista de ônibus esfaqueou um condutor de um carro durante uma briga de trânsito - Reprodução/Rede Social

O motorista de ônibus esfaqueou um condutor de um carro durante uma briga de trânsitoReprodução/Rede Social

Publicado 23/08/2022 15:41 | Atualizado 23/08/2022 18:43





O caso aconteceu na Estrada do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, quando José Ferreira, que dirigia um dos ônibus da linha 863 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca), da viação Redentor, bateu na traseira do carro dirigido por Antônio Caetano.



Em depoimento, o motorista do ônibus afirmou que vítima dirigia lentamente e impediu a passagem do coletivo na via, tendo feito em seguida um sinal ofensivo com o dedo. O homem disse ainda que não sabe informar se colidiu com o veículo de passeio ou se a vítima teria jogado o carro contra o ônibus de propósito. Ele acrescentou também que, após a batida, Antônio entrou no coletivo acompanhado de uma mulher e o teria agredido, além de gritar o culpando sobre os danos causados pelo acidente. Rio - O motorista de ônibus José Ferreira da Costa, de 51 anos, que esfaqueou um condutor de um veículo de passeio após uma briga de trânsito no último dia 16, prestou depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca) nesta terça-feira (23), se disse arrependido e confessou o crime, alegando ter golpeado Antônio Caetano Ferreira Aragão após ter sido agredido a socos por ele.O caso aconteceu na Estrada do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, quando José Ferreira, que dirigia um dos ônibus da linha 863 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca), da viação Redentor, bateu na traseira do carro dirigido por Antônio Caetano.Em depoimento, o motorista do ônibus afirmou que vítima dirigia lentamente e impediu a passagem do coletivo na via, tendo feito em seguida um sinal ofensivo com o dedo. O homem disse ainda que não sabe informar se colidiu com o veículo de passeio ou se a vítima teria jogado o carro contra o ônibus de propósito. Ele acrescentou também que, após a batida, Antônio entrou no coletivo acompanhado de uma mulher e o teria agredido, além de gritar o culpando sobre os danos causados pelo acidente.

José Ferreira confessou que tentou afastar Antônio e, em seguida, pegou a faca de uma bolsa e o atingiu, acrescentando ainda não se lembrar quantos golpes foram desferidos no "calor da emoção".



Ainda conforme o depoimento, Ferreira "não prestou socorro porque outras pessoas já haviam ajudado a vítima e que não teria lógica ligar para os bombeiros ou para a Polícia Militar".



À polícia, ele contou que a faca serve para cortar alimentos que carregava no coletivo e como objeto de emergência em caso de pane no ar-condicionado do veiculo —segundo ele, a empresa de ônibus orienta que o próprio motorista corte a correia do aparelho para não enrolá-la no motor.



José Ferreira foi demitido da viação Redentor por justa causa. Já Antônio Caetano está internado no Hospital Municipal Miguel Couto e, segundo a direção da unidade, seu estado de saúde é estável.

Vídeo mostra momento da discussão

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o momento em que os motoristas discutem dentro do ônibus. Em seguida, Antônio é visto fora do ônibus levantando a camisa e segurando a barriga ensanguentada após levar ao menos três facadas.