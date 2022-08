Joseph Thomas, de 28 anos, é morador de Los Angeles, na Califórnia, e estava passando férias no Brasil, quando foi atingido por uma bala perdida no pescoço, em Cascadura - Reprodução

Joseph Thomas, de 28 anos, é morador de Los Angeles, na Califórnia, e estava passando férias no Brasil, quando foi atingido por uma bala perdida no pescoço, em CascaduraReprodução

Publicado 23/08/2022

O translado aconteceu na noite da última quarta-feira (17) e o corpo de Trey chegou aos Estados Unidos no dia seguinte. Para ajudar com as despesas do funeral, amigos americanos do turista criaram uma campanha de financiamento coletivo na internet. A iniciativa tem a expectativa de conseguir US$ 20 mil e até esta terça-feira (23), já havia arrecadado US$ 14.934.

Apaixonado pelo Brasil, Trey Barber era professor e dava aulas de Língua Portuguesa na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). O jovem se preparava para cursar o mestrado na instituição e estava em sua segunda viagem ao Rio de Janeiro. No último dia 14, amigos assistiram à partida entre o Flamengo e o Athletico Paranaense no Maracanã como forma de homenagear a vítima, que era fã do time Rubro-Negro.





"Está sendo difícil para todo mundo. Os amigos, alunos, familiares, todos muito abalados. A ficha ainda não caiu para ninguém. Nem nós conseguimos dizer o que sentimos, infelizmente nosso amigo se foi", lamentou Bianca Silva, amiga carioca que estava hospedando o turista.

"Está sendo difícil para todo mundo. Os amigos, alunos, familiares, todos muito abalados. A ficha ainda não caiu para ninguém. Nem nós conseguimos dizer o que sentimos, infelizmente nosso amigo se foi", lamentou Bianca Silva, amiga carioca que estava hospedando o turista.

Na ocasião, eles vestiram camisas do time com o nome do professor e exibiram cartazes com os dizeres "Trey Barber era apaixonado pelo Flamengo e sonhava em conhecer o Maracanã. Seus amigos estão aqui". No dia 15 de agosto, uma missa em homenagem ao turista foi celebrada na Paróquia Nossa Senhora da Conceição , no bairro do Campinho, também na Zona Norte.

De acordo com Bianca, ela, o americano e um outro amigo fazem aniversário um dia após o outro. A jovem afirma que a memória mais marcante que vai guardar do turista é a celebração do aniversário deles, em 2020. "Encomendei um bolo para mim, um para ele e para o Mika e fiz as bandeirinhas, porque ele era apaixonado pelo Brasil. Cantamos parabéns por chamada de vídeo. Ele estava super feliz e ansioso para vir para cá. Ele era reservado, muito inteligente, era super animado. Amava o Brasil", descreveu Bianca.



O crime é investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), que vem ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias do caso. "Espero que a justiça seja feita e que pessoas inocentes como ele parem de morrer pelo erro dos outros. Ele era uma pessoa boa, do bem, estudioso, só queria curtir a vida e não teve chance. Infelizmente foi uma morte brutal mesmo, uma tragédia que vai ficar marcada na nossa vida e na nossa casa pra sempre", desabafou a amiga de Trey.