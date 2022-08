Publicado 23/08/2022 13:05 | Atualizado 23/08/2022 13:06

Rio - A partir do dia 24/08 estarão abertas as inscrições para os novos cursos da Academia Proderj em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O programa, criado com o objetivo de capacitar os assessores de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de todo o Governo do Estado do Rio de Janeiro, além dos servidores da própria Autarquia, entra em uma nova fase com a assinatura do Termo de Cooperação firmado entre o Proderj e a Escola Politécnica da UFRJ. No termo com a renomada instituição de ensino ficou definido que serão oferecidos, ao todo, 11 cursos de extensão, profissionalizante e MBA.

O primeiro curso, que terá início no dia 12 de setembro, será sobre a ferramenta “Zabbix”, que permite o monitoramento de redes, servidores e serviços. Todas as aulas acontecerão on-line com transmissão via plataforma Zoom. No total, a parceria possibilitará a realização de nove cursos de extensão, um profissionalizante e um MBA com temas de destaque na área de tecnologia.

Dentre os demais cursos de extensão que serão oferecidos estão: o software de banco de dados “Mongo DB”, que começa no dia 13 de setembro, além de outros, como “Convênios, Parcerias e Termos”, “Tuning de Banco de Dados” e “Gerência de Segurança da Informação”. Já o profissionalizante, terá o tema “Suporte e Rede de Computadores” e, por fim, o MBA vai abordar “Governança, Projetos e Serviços de TI”.

A Academia Proderj foi criada em 2021 e, através do programa, já foram capacitados mais de 1,2 mil servidores em cerca de 60 cursos realizados. Em 2022, o programa teve início em abril e, até o momento, já capacitou 200 alunos em oito cursos – todos gratuitos aos estudantes.