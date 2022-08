Operação Segurança Presente prende duas suspeitas de furto à uma loja no Bangu Shopping - Divulgação

Publicado 23/08/2022 14:14

Rio - Agentes da Operação Segurança Presente de Bangu prenderam em flagrante, na noite desta segunda-feira (220, duas mulheres por tentativa de furto no Bangu Shopping, na Zona Oeste do Rio.



As suspeitas entraram na loja e pegaram as bolsas que estavam no estoque, que continham 634 peças de bijuterias — os produtos somavam R$ 7.372,28. Após a ação, as funcionárias deram falta da mercadoria e foram checar na câmera de segurança, onde constataram o furto.