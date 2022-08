Vítima foi atingida na cabeça por galho que se soltou de árvore na Ilha do Governador - Reprodução de vídeo

Publicado 23/08/2022 13:51 | Atualizado 23/08/2022 13:54

Rio - Uma mulher morreu após ser atingida na cabeça por um galho que caiu de uma árvore no fim da manhã desta terça-feira (23), no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Segundo relatos de testemunhas, moradores já haviam feito o pedido de poda da árvore que já apresentava risco de queda.



A queda aconteceu na esquina da Rua Macari com a Rua Carmen Miranda. Vizinhos da vítima comentaram que a mulher tinha comemorado o aniversário de 38 anos nesta segunda-feira (22) e saía saía para trabalhar quando foi atingida pelo galho. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro da vítima, mas ao chegarem no local ela já estava morta.

"Pensei que tinha batido nos carros. Ela nem gritou. Foi muito rápido. Bateu na cabeça e acabou. Quando os Bombeiros chegaram ela já estava com o lábio todo roxo", disse Felipe Valente, morador da rua onde a árvore caiu.

O vizinho da vítima conta que a rua tem várias árvores em situação parecida, que precisam de poda para não representar risco aos pedestres. "São árvores que são muito altas e elas tinham que ser podadas. Vários galhos secos. Elas tinham que ser podadas. Isso era uma tragédia anunciada, então a qualquer momento um galho desse poderia cair. São várias árvores, não é só essa que caiu. Daqui para lá, são muitas outras árvores. Muita gente passar por aqui, principalmente no horário escolar", disse.



Uma equipe de policiais militares do 17º BPM (Ilha do Governador) foi acionada para o endereço e, ao chegarem no local, já encontraram militares do Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).



Questionada sobre a reclamação da falta de poda da árvore que vitimou a mulher, a Prefeitura do Rio disse que o serviço era considerado de alta prioridade, mas que dependia do desligamento da rede elétrica da Light para ser feito.

"Esse local estava entre os 19 pontos com prioridade máxima para poda somente na região da Ilha do Governador. Todos os pontos constam do ofício de prioridade máxima enviado pela Subprefeitura das Ilhas à Light no dia 12 de abril de 2021", esclareceu a prefeitura.