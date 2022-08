Agentes da PF e da CGU fazem busca e apreensão em endereços ligados à organização criminosa - Divulgação

Publicado 24/08/2022 08:03 | Atualizado 24/08/2022 08:08

Rio - A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), realiza uma operação manhã desta quarta-feira (24). Batizada de Fármaco, a ação visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes à licitações na área da saúde e lavagem de dinheiro.



Na ação desta quarta, cerca de 60 policiais federais saíram para cumprir 14 mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, residências e empresas localizadas na Região Metropolitana do Rio, na Baixada Fluminense e Armação de Búzios, na Região dos Lagos.



De acordo com a PF, as investigações iniciaram em 2020, a partir da descoberta de indícios de que um empresário estaria fazendo o uso de empresas constituídas em nome de "laranjas" para conseguir contratos na área da saúde, em sua maioria com municípios da Baixada. O suspeito cometia o crime por meio de fraude ao caráter competitivo das licitações, pagamento de vantagens indevidas à funcionários públicos esobrepreço e superfaturamento em contratos.