Governador do Rio, Cláudio Castro, tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projetoDivulgação

Publicado 24/08/2022 20:09

Rio - Um projeto de lei do deputado estadual Danniel Librelon (REP), que será votado na Câmara Municipal, quer instituir a Campanha Estadual de Prevenção e Combate ao Câncer de Ovário em todo o estado do Rio. Aprovada em segunda discussão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quarta-feira (24), o governador do Rio, Cláudio Castro, tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto.

A medida visa desenvolver ações de conscientização e prevenção, para promover maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuir para a redução da mortalidade relacionada a essa doença. Segundo o projeto, o governo poderá realizar ações educativas em parceria com a iniciativa privada, entidades civis e os municípios.

Assim que aprovada, toda paciente diagnosticada com câncer de ovário deve receber acolhimento humanizado, respeitoso e ser cuidada em ambiente adequado ao seu tratamento.

"É muito difícil combater um tumor que é silencioso e não muito divulgado. Essas informações podem salvar a vida de muitas mulheres, visto que o alto índice de mortalidade e diagnóstico tardio se devem, principalmente, à falta de informação sobre seus sintomas. Quando em estágio inicial, o câncer de ovário possui sintomas comuns ao dia a dia das mulheres, mas são muitas vezes ignorados, dificultando a descoberta antecipada da doença", justificou o autor da medida, Danniel Librelon.