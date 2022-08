Delegacia de Ricardo de Albuquerque, 31ª DP, para onde o preso foi levado. - Divulgação

Publicado 24/08/2022 18:38 | Atualizado 24/08/2022 18:54

Rio – A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (24), Pedro Augusto Silva dos Santos, de 22 anos, foragido da Justiça de Minas Gerais. Ele foi capturado em Anchieta, na Zona Norte, com a ajuda de informações do Disque Denúncia.

Segundo a polícia, Pedro foi encontrado em casa e não reagiu à prisão. Ele era procurado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa e estava escondido na cidade do Rio há mais de dois anos.

O suspeito, de São João Del Rey, em Minas Gerais, já possuía um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca daquela cidade. O preso foi levado para a sede da 31ª DP (Ricardo Albuquerque) e encaminhado para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento.



• (21) 2253 1177

• 0300-253-1177

• APP "Disque Denúncia RJ"

• WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

• Facebook(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/

• Twitter (mensagens):https://twitter.com/PProcurados

• Site do Portal dos Procurados (em "Denuncie"): procurados.org.br/contato



O anonimato é garantido em todas as plataformas.