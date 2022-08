Rio registra 1.253 novos casos de covid-19 - Foto:Divulgação

Publicado 24/08/2022 17:57 | Atualizado 24/08/2022 18:21

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quarta-feira (24), 1.253 novos casos nas últimas 24 horas e 22 mortes por covid-19 no mesmo período. Desta forma, o estado tem um total de 2.479.987 casos confirmados e 75.341 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 17%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 21%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,04%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Saúde suspende a vacinação da 1ª dose contra a covid-19 em crianças em Niterói

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói suspendeu, a partir da última terça-feira (23), a vacinação da primeira dose contra a covid-19 das crianças de 3 e 4 anos de idade.

Segundo as informações o trabalho de prevenção foi interrompido porque o município não recebeu do Ministério da Saúde repasse da CoronaVac, zerando o estoque. "A imunização será retomada para esse público alvo assim que novas doses forem entregues", afirmou a Prefeitura no texto. A segunda dose segue normalmente.

Niterói continua aplicando a segunda dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais. As crianças de 5 a 12 anos estão recebendo a vacina Pfizer.

Confira os locais de vacinação:



Policlínicas:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.



Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.



Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.



Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.



Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro, 238 - Fonseca



Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu



Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha



Novo Ponto em Jurujuba – Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº – Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães)



Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca.



Médico de Família da Grota I, Grota II, Ilha da Conceição, Leopoldina, Teixeira de Freitas, Vila Ipiranga, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Cafubá I, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Jonathas Botelho, Maceió, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Badu, Vital Brazil, Jacaré e Engenho do Mato.