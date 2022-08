Plantação de skank contava com diversos equipamentos para cuidados com as plantas - Pedro Ivo / Agência O Dia

Plantação de skank contava com diversos equipamentos para cuidados com as plantasPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 24/08/2022 17:55 | Atualizado 24/08/2022 18:22

Rio - A Polícia Civil encontrou, na manhã desta quarta-feira (24), uma plantação de skank dentro de uma casa na Travessa Paraná, em Piedade, na Zona Norte do Rio. Após uma denúncia, os agentes da 28ª DP (Praça Seca) foram até o local e encontraram cerca 200 pés da variante de maconha. Na ação, um homem não identificado foi preso em flagrante.

fotogaleria

O cômodo contava com diversos equipamentos para controlar o crescimento das plantas. Entre eles, aparelhos de ar condicionado, lâmpadas de LED, sistema de irrigação e termômetros para temperatura e umidade. Além disso, o local também contava drogas já preparadas para a venda e um caderno com anotações dos traficantes.

O que é skank?

O skank, também conhecida como "super maconha", é produzida a partir do cruzamento de diferentes espécies de cannabis, buscando a maior concentração de THC possível. Segundo a Delegacia de Repressão à Entorpecentes (DRE), o comércio da droga é mais comum entre a classe média do Rio.

Ainda de acordo com a DRE, o preço do skank gira em torno de R$ 30 mil o quilo, podendo chegar a R$ 50 mil. No varejo, o grama custa por volta R$ 70.