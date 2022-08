Segundo o advogado, a ameaça teria ocorrido quando chegava para pegar material no comitê do Marcelo Freixo - Reprodução

Segundo o advogado, a ameaça teria ocorrido quando chegava para pegar material no comitê do Marcelo FreixoReprodução

Publicado 24/08/2022 22:27

Rio - O candidato a deputado estadual, Rodrigo Mondego (PT), registrou, na tarde desta quarta-feira (24), um boletim de ocorrência após ser ameaçado por um homem armado. Segundo o advogado, a ameaça teria ocorrido quando chegava para pegar material no comitê do Marcelo Freixo, candidato ao governo do estado do Rio.



Mondego relatou estar em um carro acompanhado de seu assessor de sua campanha, na Avenida General Caldwell, centro do Rio de Janeiro, quando outro veículo, um fox vermelho, tentou bloquear o caminho. Segundo o petista, o veículo chegou a colidir com seu carro, onde, logo em seguida, o motorista apontou uma pistola em sua direção e disse: "Fica ligado, defensor de bandido petista".



“O criminoso é um policial penal aposentado. Isso nos deixou ainda mais apreensivo, mas não nos calaremos. Seguiremos firmes na luta por Direitos Humanos.”, disse.



Nas redes sociais, políticos prestaram solidariedade ao advogado. O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, onde foi identificado que o criminoso seria um policial penal aposentado.