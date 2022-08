Bombeiros fazem buscas por jovens desaparecidos na Baixada Fluminense - Marcos Porto/Agência O Dia/ Arquivo

Publicado 24/08/2022 20:29

Rio - O Corpo de Bombeiros encerrou, no início da noite desta quarta-feira (24), o terceiro dia de buscas no Rio Capenga, na Baixada Fluminense, pelos dois rapazes desaparecidos, sem que nenhum corpo fosse localizado. As equipes devem retomar a procura na manhã de quinta-feira (25). No primeiro dia, o corpo de Matheus Costa da Silva, de 21 anos, foi retirado na altura do KM 32 do rio . No dia seguinte, o corpo de Adriel Andrade Bastos, de 24 anos, foi encontrado na mesma localidade.