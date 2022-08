Rio de Janeiro, 24/08/2022 - 29 anos UNATI. Katia Regina de Andrade - Professora de dança de salão. - Divulgação/ Carlos Magno

Publicado 24/08/2022

Rio - A Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI.Uerj) completa 29 anos de existência nesta quinta-feira (25). Desde 1993, cerca de 30 mil alunos de 60 a 89 anos foram atendidos e atualmente, mais de 600 estão matriculados para as aulas de Línguas Estrangeiras, Mídias Sociais, Saúde Natural, Dança, entre outras áreas e atividades como conferências, seminários, fóruns, workshops, palestras, encontros, grupos de estudos, rodas da saúde, aulas abertas, cine debate, café literário, exposições, comemorações e festas temáticas.

Para a comemoração especial desta semana, estão previstas diversas apresentações de dança no Hall dos Elevadores, andar térreo da Uerj, no Maracanã. Às 11h30 desta quinta-feira, com total integração e participação dos próprios alunos da UnATI, haverá a exibição de Oficinas Artísticas de Danças Populares, Dança de Salão, Dança Sênior e Canção Francesa do Centro de Convivência da UnATI.Uerj.

"Cuidamos da saúde, do aspecto social, realizamos atividades lúdicas com integração, discutindo também a morte e a finitude do ser humano. Também formamos os profissionais de todas as áreas de necessidade do idoso. Cerca de 40% dos profissionais de saúde da cidade do Rio foram formados na Uerj. A faixa de idade dos nossos estudantes vai de 60 a 89 anos. Deles, 70% são mulheres e 30%, homens. São pessoas que buscam atividades de ensino, sociabilização e conhecimentos sobre as questões inerentes ao envelhecimento humano. Os cursos e oficinas mais procurados são de Línguas Estrangeiras, Mídias Sociais e Danças", destaca Renato Veras, professor associado e diretor da UnATI.

Experiências que formam alunos e professores

A variedade de oficinas, cursos e atividades atraiu Iaracy Casaes Lamenha Lins, de 90 anos. Aposentada dos serviços prestados à Marinha, ela conheceu a UnATI a partir da indicação de seu médico. Viúva, viu em 1998 na universidade livre uma oportunidade de se manter ativa e aprender. Nesses 24 anos de frequência no campus, 16 foram dedicados à arte do teatro e mais uma fileira de atividades desempenhadas com muito entusiasmo e a satisfação da formação de novas amizades.

"A minha ida para a UnaTI foi depois do falecimento do marido. Antigamente eu morava na Tijuca e ia a pé. Hoje, mesmo morando em outro bairro, sigo indo mesmo que seja de táxi. Nesses anos todos fizemos várias peças teatrais e até estudei espanhol. Para mim o teatro foi muito importante, porque trabalhamos com a memória para decorar o texto, lemos bastante e adquirimos conhecimento para interpretar. Depois dessa longa caminhada eu me dediquei a declamar poesias e agora faço parte do Café Literário. Sou uma pessoa que gosto muito de falar, até formei um grupo de amigos. Essa instituição, para mim, é socialização e acolhimento. Estou muito orgulhosa com o aniversário da UnATI", afirma Iaracy.

Esse reconhecimento é fruto do trabalho e do empenho de professores como Katya Regina de Andrade. Aos 58 anos, ela leciona aulas de Dança de Salão há 12 anos para os estudantes acima dos 60. A professora afirma que dar aulas na UnATI é a realização de um sonho e que estar com esses alunos experientes é um verdadeiro aprendizado.

"Somos amigos, conheço a família, a casa. Se existe alguma dificuldade, nós já reconhecemos, identificamos e conversamos. Muitas vezes são problemas com filhos e netos. Mas, mesmo com a idade avançada, eles se sentem na obrigação de cuidar deles, de resolver os problemas deles seja no aspecto financeiro, no amoroso, no apoio ou com o carinho. Perdemos alguns alunos durante a pandemia e não os esqueceremos jamais. Felizmente muito resistiram, eles ajudam, colaboram e estão sempre à disposição. Têm muito mais disposição que nós. Eles nos impulsionam, ensinam que apesar de tudo vale a pena viver, lutar pelos nossos sonhos e vale a pena sonhar", afirma.



"Estar na Uerj com aqueles rapazes e aquelas moças é vida, é rejuvenescer. Passa um filme na cabeça. Estar ali é uma necessidade, um sol para continuar vivendo. Alguns alunos são a história viva do Rio Janeiro", acrescenta a professora.

História e serviço

Idealizada pelo Prof. e Dr. Américo Piquet Carneiro, a UnATI se tornou um projeto longevo e reconhecido mundialmente. Nas últimas décadas, o seu objetivo é ser um centro de excelência de Ensino, Pesquisa, Extensão, Estudos, Debates e Assistência voltado para as questões inerentes ao envelhecimento da população fluminense. Os cursos são no formato híbrido (com aulas presenciais e online) oferecidas na UnATI.Uerj/Campus Maracanã, na Plataforma Ead.UnATI.Uerj.

Abordando teoria e prática, a UnATI.Uerj, em parceria com a Faculdade de Medicina.Fcm.Uerj, oferece um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Geriatria e Gerontologia que já formou mais de 2.500 alunos, além do Curso de Extensão de Informação e Orientação Para Acompanhantes e Familiares de Idosos e Residência nas áreas de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia e serviço social.

Para se inscrever na UnATI é necessário comparecer na Rua São Francisco Xavier, 524 - 10° andar - Bloco F- Maracanã - Rio de Janeiro. Os telefones para contato são (21) 2334-0053, 2334-0131, 2334-0168 e 2334-0604. O atendimento dos candidatos e interessados é realizado das 8h às 17h.