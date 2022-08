Denunciada por ter matado a facadas os seus dois filhos, Stephani Ferreira Peixoto tem prisão cautelar mantida pela Justiça do Rio - Arquivo pessoal

Denunciada por ter matado a facadas os seus dois filhos, Stephani Ferreira Peixoto tem prisão cautelar mantida pela Justiça do RioArquivo pessoal

Publicado 24/08/2022 22:07 | Atualizado 24/08/2022 22:23

Rio – A Justiça do Rio decidiu, nesta terça-feira (23), manter a prisão cautelar da mãe que matou a facadas os dois filhos, Arthur Moisés Ferreira da Silva, de 3 anos, e Bruno Leonardo Ferreira da Silva, de 6. Na decisão, a juíza Rafaela de Freitas Baptista de Oliveira, da 2ª Vara de Guapimirim, confirmou que a audiência será realizada no próximo dia 29 de agosto, às 13h.

Segundo denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Stephani Ferreira Peixoto matou os filhos na residência da família no dia 10 de janeiro, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Os crimes teriam sido praticados pelo motivo fútil - Stephani teria ficado inconformada com a decisão de seu companheiro, pai das vítimas, ter deixado a residência três dias antes da tragédia.

"A dinâmica delituosa, indicada na inicial e nos elementos de informação/prova colhidos até a presente data, indicam a periculosidade social da acusada, de modo que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se revelariam adequadas, ou mesmo satisfatórias", informa um trecho da decisão da juíza.

A juíza considerou a manutenção da prisão ser necessária para a garantia da ordem pública, além de ser importante para a audiência marcada para a próxima semana. As vítimas foram encontradas sem vida por militares do 34º BPM (Magé), em um dos quartos da casa . O pai das crianças chamou a polícia e foi ao local depois que Stephani ligou para ele, dizendo que havia matado as crianças e que depois tiraria a própria vida.Depois do crime, Stephani tentou cometer suicídio, mas foi encontrada por policiais, socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal de Guapimirim, onde foi atendida. De acordo com o titular da unidade, Antônio Silvino Teixeira, a mulher, além de cortar os pulsos, ligou o gás para tentar explodir a casa.Após receber alta, ela foi transferida para o Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio.