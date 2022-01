De acordo com a denúncia, os crimes foram praticados, entre 09h e 13h, no interior da residência da família, no dia 10 deste mês, em Guapimirim - Arquivo pessoal

Publicado 22/01/2022 11:11

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Guapimirim, denunciou à Justiça Stephani Ferreira Peixoto, acusada de matar a facadas os dois filhos de 3 e 6 anos dentro de casa. Stephani responderá pela prática de dois homicídios duplamente qualificados. A denúncia foi recebida nesta sexta-feira, 21, pelo juízo da 2ª Vara de Guapimirim.

De acordo com a denúncia, os crimes foram praticados, entre 09h e 13h, no interior da residência da família, no dia 10 deste mês, em Guapimirim. "Os crimes foram praticados por motivo fútil, eis que decorreram da insatisfação da denunciada com o seu companheiro, pai das vítimas, que deixara a residência conjugal três dias antes dos fatos”, descreve trecho da ação penal.

A denúncia aponta que, segundo os laudos de exame de necropsia, a causa das mortes decorreu de diversos golpes a faca desferidos contra as crianças. Ainda de acordo com o documento, os homicídios foram praticados mediante recurso que tornou impossível a defesa das vítimas, menores incapazes de supor que os ataques seriam perpetrados pela própria mãe.

Após as fases de oitivas da ré e testemunhas, o MPRJ aguarda a pronúncia da denunciada e o encaminhamento do processo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Homicídio

Depois do crime, Stephani tentou cometer suicídio, mas foi encontrada pelos policiais, socorrida e já recebeu alta. O caso aconteceu na última terça. De acordo com o titular da unidade, Antônio Silvino Teixeira, a mulher, além de cortar os pulsos, ligou o gás para tentar explodir a casa.

“Ela deixou o gás aberto e uma extensão em cima. Ela se recusou a prestar esclarecimentos na delegacia. O celular foi apreendido”, explicou o delegado Silvino Teixeira, titular da 67ª DP (Guapimirim).

As vítimas foram encontradas sem vida por PMs do 34º BPM (Magé) em um dos quartos da casa. O pai das crianças chamou a polícia e foi ao local depois que Stephani ligou para ele, dizendo que havia matado as crianças e que depois tiraria a própria vida.

"Ele correu para casa, arrombou o portão, os vizinhos viram. Ele não conseguiu entrar em casa, embora a porta estivesse aberta. Ele diz que não teve força pra entrar, porque a casa estava toda suja de sangue”, explicou o delegado.

Stephani foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital municipal de Guapimirim onde foi atendida. Ela foi transferida para o Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira.