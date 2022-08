Máquina caça níquel e dinheiro apreendidos na noite desta terça-feira (23), na Tijuca - Foto: Divulgação Pmerj

Publicado 24/08/2022 08:34

Rio - Policiais da Corregedoria Geral da PM e do 6º BPM (Tijuca) interditaram, na noite desta terça-feira (23), um bingo clandestino na Rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio. Os agentes chegaram ao local através de informações obtidas pelo Disque Denúncia.

De acordo com a denúncia, no endereço estariam acontecendo 'jogos de azar'. Os militares foram até o local e conseguiram apreender 39 máquinas de caça-níqueis, dois celulares e R$ 3.875 em espécie, provenientes dos jogos realizados nos aparelhos.

Os materiais apreendidos, junto com dois funcionários e 16 apostadores, foram encaminhados para 20ª DP (Vila Isabel), para registro de ocorrência.

O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestinos, entrar em contato nos seguintes canais de atendimento: Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177, além do APP "Disque Denúncia RJ". A anonimato é garantido.