Familiares de três dos jovens desaparecidos irão ao IML reconhecer corpo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Familiares de três dos jovens desaparecidos irão ao IML reconhecer corpoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/08/2022 08:51

Também nesta quarta-feira, familiares de Douglas, Adriel e Jhonatan irão ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Nova Iguaçu para reconhecer o corpo que foi encontrado no fim da manhã de ontem no rio. O cadáver pode ser de um dos três jovens, já que no mesmo local, na segunda-feira, Matheus foi encontrado sem vida. Parentes dele estiveram no Instituto Médico Legal (IML) do município nesta terça-feira e reconheceram o rapaz por uma tatuagem em homenagem ao avô. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.



Amigos de infância, Matheus, Douglas, Adriel e Jhonatan seguiam para um shopping em um carro de aplicativo, quando foram abordados e sequestrados por criminosos, no bairro Valverde. O motorista não foi levado com eles. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga se o uso e tráfico de drogas pelas vítimas na região que é dominada pela milícia de Danilo Dias Lima, o Tandera, motivou o crime. A versão é contestada pelas famílias, que negam o envolvimento dos jovens com o crime organizado.