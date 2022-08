O carro-forte foi localizado coberto por uma lona - Divulgação/PCERJ

Publicado 24/08/2022 11:56 | Atualizado 24/08/2022 12:22

Rio- O carro-forte utilizado pela milícia liderada por Danilo Dias Lima, conhecido como 'Tandera', atualmente o miliciano mais procurado do Rio, apreendido nesta terça-feira (23) passa por perícia nesta quarta (24) para identificação do proprietário e da origem do veículo. As informações foram confirmadas pelo delegado assistente Ricardo Carletto, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).

O veículo denominado como caveirão foi apreendido durante uma ação de policiais da Draco e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada, após levantamento de informações de inteligência. As investigações apontaram a existência de um galpão, onde era guardado um veículo usado pela milícia como uma espécie de caveirão. No local, o carro-forte foi localizado coberto por uma lona.

Segundo os agentes, o caveirão era utilizado para intimidar os desafetos, além de auxiliar a quadrilha durante confrontos com milicianos rivais e traficantes.

“Primeiro o veículo passará por perícia papiloscópica para identificação de digitais e depois será feita a perícia sinal identificador e adulteração de veículo. Vai ser nessa ordem para evitar contaminação, queremos tentar identificar inicialmente alguém e depois tentar identificar qualquer adulteração no veículo, da cadeia de propriedade dele, se foi objeto de furto, roubo, enfim qual a origem dele”, explicou o delegado.

O delegado considera ainda a apreensão uma grande perda para a milícia. “Ele é um veículo blindado e resistente, semelhante ao que as forças de segurança utilizam e isso facilita tanto a vantagem em um eventual confronto com a polícia quanto quando eles tentam invadir as áreas rivais. Então isso pra eles é um golpe, uma perda de possibilidade de ataque”, finalizou.