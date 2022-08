A mãe, Andrea Coutinho, está em estado grave e a filha, Ana Luiza, não resistiu aos ferimentos - Redes sociais

Publicado 24/08/2022 10:55

Rio - Após três dias do acidente que vitimou sua filha, Andrea Coutinho, de 48 anos , segue internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana. Ela ficou ferida após bater com o carro na Avenida Doutor Acúrcio Torres, em Piratininga, também em Niterói, no último sábado (20).

Na ocasião, Ana Luiza Coutinho, de 10 anos, filha de Andrea, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher dirigia o veículo quando perdeu o controle e colidiu em uma árvore. A criança foi enterrada neste domingo (21), no cemitério de Maricá, por volta das 14h.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a situação e pediam pela melhora da vítima. "Amiga Andrea Coutinho oremos por você", disse uma delas.

"Amiga minha, que Deus possa te conforme pela perda da pequena e que você saia desse estado grave e volte para a gente, você é mais que especial, uma mãe que ama seus filhos, sempre foi uma super mãe", disse outra.

Além disso, ainda nas redes sociais, moradores da região também comentaram pedindo orações para a recuperação de Andrea e afirmaram que é comum o acontecimento de acidentes na região.

"Vamos orar pelos restabelecimento da mãe e principalmente pela parte psicológica, saúde mental. Que O Espírito Santo console e conforte seu coração ferido e dos demais familiares e amigos"

"Infelizmente estamos contabilizando um acidente fatal por mês nessa curva da Avenida Acúrcio Torres e a Prefeitura de Niterói nada faz para resolver. A curva está desnivelada, fazendo com que os veículos percam aderência. A tampa do bueiro existente está desnivelada em mais de 10 cm do asfalto."

A Prefeitura de Niterói foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos até a publicação desta matéria.