Casa autuada por furto de energia no Condomínio Maramar, no Recreio dos BandeirantesFoto: DIvulgação/Light

Publicado 25/08/2022 11:02 | Atualizado 25/08/2022 11:10

Rio - A Light identificou nesta terça-feira (24) um "gato" de energia em uma mansão no condomínio Maramar, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A operação contou com policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD).

De acordo com informações divulgadas pela assessoria da companhia, a residência possuía uma ligação ilegal que não permitia que o consumo total de energia da casa fosse registrado pelo medidor. A fraude, que foi confirmada por perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), fazia com que a residência deixasse de marcar cerca de 1.300Kwh/mês, o que equivale, segundo estimativas da empresa, a aproximadamente R$ 1.350 em contas de energia.

Ainda segundo a Light, no dia 7 de julho, outras duas casas no mesmo condomínio foram autuadas por desvio de energia. Ambas as residências, de alto padrão, possuíam irregularidades na ligação que impediam que o gasto total de energia fosse marcado pelo aparelho. Em junho, a fraude foi identificada em uma mansão na Barra. Na ocasião, a moradora da residência foi presa em flagrante pela Polícia Civil.

A empresa informou que tem realizado uma série de ações de combate à essa prática ilegal, como a instalação de caixas blindadas e as inspeções de campo. De acordo com a companhia, somente nos seis primeiros meses deste ano, já foram realizadas mais de 163 mil inspeções na cidade do Rio de Janeiro e a quantidade de energia furtada daria para abastecer todo o município de Nova Iguaçu por quatro anos.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão.