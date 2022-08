Celulares apreendidos em revista feita pela Polícia Penal em Bangu 3 - Divulgação

Celulares apreendidos em revista feita pela Polícia Penal em Bangu 3Divulgação

Publicado 25/08/2022 09:33 | Atualizado 25/08/2022 09:50

Rio - Policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária apreenderam 104 celulares no presídio Gabriel Ferreira Castilho, conhecido como Bangu 3, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (24). Grande parte dos aparelhos estava escondida atrás das chapas de aço que revestem as celas.

Além disso, também foram apreendidos 530 gramas de erva seca picada, distribuídas em 61 embalagens, e 3 roteadores de wi-fi. O material encontrado foi encaminhado à sede policial para a conclusão do registro de ocorrência.

A revista geral foi uma operação conjunta da Subsecretaria de Gestão Operacional, Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário, Corregedoria Geral e Coordenação das Unidades Prisionais de Gericinó. Todas as galerias da unidade prisional, destinada aos presos que se declaram pertencer ao Comando Vermelho, foram fiscalizadas.