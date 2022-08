Polícia prende "Batata do Candonza" - Divulgação

Publicado 25/08/2022 22:05 | Atualizado 25/08/2022 22:07

Rio´- Policiais Militares do 7ª BPM (São Gonçalo), com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam, nesta quarta-feira (23), na Estrada dos Coqueiros, no bairro Coelho, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o traficante foragido da Justiça, David de Oliveira, mais conhecido pelo apelido de 'Batata do Candoza', de 35 anos. Ele seria braço direito do traficante Levi da Cruz Rebello, de 34 anos, o 'Levi da Alma', chefe do tráfico no Morro da Alma e preso desde outubro de 2013.

Os agentes estavam em patrulhamento e receberam a informação de um veículo branco que estaria saindo da comunidade da Amendoeira com criminosos armados. Os suspeitos fugiram para o interior da favela ao perceberem a movimentação policial.

De acordo com a Polícia Militar, foi feito um cerco tático e após se aproximar ao acesso da comunidade da Alma, houve vários disparos por parte dos suspeitos, que estavam na área de mata da localidade. Após a região ser vasculhada, David foi localizado.

Contra ele havia quatro Mandados de Prisão, expedido por diversas Vara Criminais, pelos crimes de homicídio qualificado, destruição, subtração ou ocultação de cadáver, homicídio qualificado e roubo - um dos mandados foi devido à morte de um policial civil em Niterói.

O preso foi encaminhado para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde foram cumpridos os mandados e para realizar as medidas legais cabíveis. David de Oliveira foi encaminhado para uma unidade prisional onde ficará à disposição da Justiça.