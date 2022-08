A Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) apreendeu 19 fuzis, munições e rádios transmissores da milícia de Tandera - Divulgação

Publicado 25/08/2022 20:37 | Atualizado 25/08/2022 20:55

Rio – Policiais da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco-IE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) apreenderam, nesta quinta-feira (25), 19 fuzis, carregadores, munições, rádio transmissor e automóvel em um depósito, em Nova Iguaçu, da milícia comandada por Danilo Dias Lima, conhecido como “Tandera”.

O local foi encontrado através de dados da seção de inteligência da Draco. Os agentes chegaram a cercar o imóvel, mas logo depois perceberam que estava vazio, o que evitou um possível confronto entre a polícia e criminosos.

Tandera é hoje o miliciano mais procurado do estado do Rio de Janeiro. O Disque Denúncia promete a recompensa de R$ 5 mil para quem der informações sobre o paradeiro do procurado. O programa tem parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ele domina as regiões de Seropédica e Itaguaí, na Região Metropolitana, e outros pontos da Baixada, como o Bairro K-32, em Nova Iguaçu.

De acordo com a Polícia Civil, ele tem o olho de Tandera, símbolo dos Thundercats (desenho animado), tatuado no peito. E de acordo com informações obtidas pela corporação, seus principais aliados fizeram o mesmo desenho na pele. O criminoso é conhecido por seu comportamento extremamente violento. Ele faz questão de estar à frente de invasões em áreas dominadas por quadrilhas rivais, anda sempre com um fuzil e na companhia de diversos seguranças.





PF prendeu integrantes do bando de Zinho, milícia rival do grupo de Tandera



, comandada por Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, principal rival de Tandera.



A operação mirou em 23 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra milicianos da quadrilha, que atua na Zona Oeste e na Baixada Fluminense. A polícia informou que a Zona Norte, a Zona Oeste e a Baixada Fluminense estão sendo monitoradas diariamente por agentes da Draco com o objetivo de enfraquecer e acabar com organizações criminosas. Ela ainda informou que todos que participam de organizações criminosas serão responsabilizados. Em ação com o Ministério Público (MPRJ), a Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (25), oito suspeitos de integrar o grupo miliciano conhecido como “Liga da Justiça” , comandada por Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, principal rival de Tandera.A operação mirou em 23 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra milicianos da quadrilha, que atua na Zona Oeste e na Baixada Fluminense.

Um dos presos é Geovane da Silva Mota, o GG, considerado um dos chefes do grupo paramilitar e braço direito de Zinho. Ele foi encontrado em um hotel de luxo em Gramado, no Rio Grande do Sul.