Recém-nascida foi resgatada por agentes do 27º BPM (Santa Cruz) - Reprodução

Recém-nascida foi resgatada por agentes do 27º BPM (Santa Cruz)Reprodução

Publicado 25/08/2022 19:06 | Atualizado 25/08/2022 19:13

Rio - Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) prenderam, nesta quarta-feira (24), uma mulher suspeita de abandonar a filha recém-nascida em uma sacola plástica em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A criança foi encontrada horas antes pelos mesmos agentes na Rua Antônio Pedro de Souza e encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II. A direção do hospital informou que seu quadro de saúde segue estável.