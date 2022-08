Piscinão de Ramos ganhará novo espaço com equipamentos esportivos - Divulgação

Piscinão de Ramos ganhará novo espaço com equipamentos esportivosDivulgação

Publicado 25/08/2022 19:03 | Atualizado 25/08/2022 19:05

Rio – O Piscinão de Ramos, um dos símbolos do subúrbio carioca, ganhará uma nova área de lazer. A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quinta-feira (25), que o Parque Ambiental da Zona Norte passará por uma revitalização que resultará em um novo espaço de 124 mil metros quadrados, onde equipamentos esportivos para uso da população serão instalados. As obras estão previstas para começar na próxima segunda-feira (29).

Agora a prefeitura fala na construção de quadras poliesportivas, quadra de areia, campo de grama sintética, novos parquinhos infantis e equipamentos para a terceira idade, espaço multiuso, áreas de convivência, cercamento da orla, recomposição paisagística, revitalização da arquibancada, ciclovia, pista de skate e da reforma dos banheiros. Segundo a prefeitura, a previsão é de que a obra seja concluída em seis meses.

"O Piscinão de Ramos é um lugar histórico e simbólico para a Zona Norte do Rio. Vamos fazer a reforma desde a parte estrutural do parque como também da parte da praia. Queremos dar uma área de lazer melhor e mais estruturada para as pessoas que a aqui vivem. E também que a região possa receber mais eventos de grande porte", afirmou o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, representando o prefeito Eduardo Paes.

Área de lazer construída no início dos anos 2000 e que consiste em uma praia artificial, em torno de uma piscina pública de água salgada com profundidade máxima de 1,40m, o Piscinão de Ramos já serviu, inclusive, de cenários para produções televisivas.



"A reforma foi um pleito dos usuários do Piscinão de Ramos. É uma área que abriga grandes eventos e também onde a população pode praticar esportes, ter entretenimento, fazer exercícios. O Piscinão de Ramos recebe um público expressivo e agora vamos revitalizar o local", disse o presidente da Fundação Parques e Jardins (FPJ), Roberto Rodrigues.





De acordo com dados da prefeitura, o Parque já chegou a receber 80 mil pessoas por dia. O lago é abastecido por 30 milhões de litros de água da Baía de Guanabara, que, diariamente, são bombeados para Estação de Tratamento de Água de Ramos. A operação da estação é fiscalizada pela Fundação Rio-Águas e a qualidade da água monitorada.