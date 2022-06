30/11/2018 - Frequentadores do Piscinão de Ramos reclamam da falta de manutenção no local. Foto de Alexandre Brum / Agência O Dia - CIDADE GOVERNO ESTADO CORRUPÇÃO LAVA-JATO OBRAS PÚBLICAS ENTRETENIMENTO DIVERSÃO INFRA-ESTRUTURA - Alexandre Brum / Agência O Dia

Publicado 11/06/2022 09:00

O Piscinão de Ramos, que um dia chegou até a virar bordão de novela (quem ainda se lembra de cada mergulho ser "um flash"?), andou meio caidinho — mas a Prefeitura do Rio quer retomar os tempos áureos da praia do subúrbio. Hoje, Eduardo Paes (PSD) e o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, estarão no balneário para onde Dicró e Beto Jamaica iam com a família em um caminhão alugado, para anunciar uma série de obras de revitalização do point. Entre as novidades, estão a reforma dos banheiros e da área dedicada aos esportes, além do cuidado do entorno, com o plantio de árvores e jardins. E para deixar o vizu digno de um novo clipe da Anitta, uma parceria com a Riotur vai fornecer cadeiras e guarda-sóis padronizados aos barraqueiros. A cereja do bolo é a reconstrução da arena cultural — já que o antigo espaço para shows foi ao chão e virou estacionamento. "É a nossa única praia e o mais democrático local de entretenimento", comemora o subprefeito.





Segue para o Senado

A CCJ da Câmara dos Deputados aprovou em caráter conclusivo o projeto do deputado Hugo Leal (PSD-RJ) que concede isenção de impostos de renda a bolsa de estudos para alunos ou docentes de entidades públicas ou privadas.

Um (des)gosto em comum

O empresário Paulo Marinho e o deputado Alessandro Molon (PSB) se esbarraram na fila de autógrafos de "Sem máscara", de Guilherme Amado. A breve conversa se resumiu a ambos falarem mal do personagem principal do livro.

Picadinho

Hoje, às 10h, será inaugurada a biblioteca comunitária A Casa Amarela, em Anchieta. A programação terá contação de histórias, atividades esportivas e capoeira.

Amanhã, a Feira Hippie de Ipanema vai ganhar ares juninos com o "Arraiá dos Namorados Ziriguidum".

Hoje, às 17h, o sarau online "Dentro de cada um" homenageia Elza Soares, pelo canal do YouTube do diretor Júlio Luz.

A Brasil Paralelo lança no Rio, na segunda (13), no Kinoplex do Rio Sul, o documentário "Entre lobos". A produção estará disponível no streaming conservador a partir do dia 20.