são consalo tapete de sal - divulgação

Publicado 11/06/2022 08:00

A tradição dos tapetes de sal de São Gonçalo — interrompida pelos últimos dois anos por causa da pandemia — vai voltar no próximo Corpus Christi. E com novidade. A missa, seguida de procissão, acontece só às 16h, em vez de às 10h30, dando tempo aos fiéis para apreciar com calma as fugazes obras de arte. Além disso, haverá exposição de carros antigos e feira de artesanato.