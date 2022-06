Projeto da nova clínica municipal no Colubandê, em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 10/06/2022 11:00

Os dois postos de saúde no Colubandê, em São Gonçalo, serão substituídos por uma grande clínica que promete triplicar a capacidade de atendimento no bairro, chegando a 32 mil pacientes por mês. As obras começam em junho, e têm previsão de entrega em um ano. A ideia é, com as equipes completas, poder pleitear verbas federais para a cidade — oferecendo serviços de atenção básica, como pré-natal, saúde da criança e do adolescente, além de programas para populações negra e LGBTQIA .