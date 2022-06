Movimentação no comércio da Saara, no Centro do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/06/2022 06:00

O Diário Oficial desta sexta-feira (10) traz a sanção do governador Cláudio Castro à lei que renomeia a estação de metrô entre a Uruguaiana e a Central como "Saara — Presidente Vargas". A ideia é valorizar a história e a diversidade da região, conhecida pelo comércio popular. A proposta é de Alexandre Knoploch (PSC), em coautoria com Lucinha (PSD), Bebeto (PSD), Enfermeira Rejane (PCdoB), Márcio Canella (União), Dr. Deodalto (PL), Léo Vieira (PSC) e Rodrigo Amorim (PTB).

A edição de hoje traz ainda outra novidade na área dos Transportes. Para auxiliar as pessoas com deficiência visual e ampliar a acessibilidade, o governador Cláudio Castro sancionou lei para que as estações de trem, metrô e os terminais rodoviários e aquaviários passem a ter informações em Braile. Ainda será preciso regulamentar a medida, que valerá em todo o estado.