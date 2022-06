Eduardo Paes voltou a se desculpar com a população e disse que a cada semana a prefeitura deve anunciar o retorno de novas linhas até que o sistema passe a funcionar de forma adequada - Cléber Mendes / Agência O Dia

Eduardo Paes voltou a se desculpar com a população e disse que a cada semana a prefeitura deve anunciar o retorno de novas linhas até que o sistema passe a funcionar de forma adequadaCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 09/06/2022 09:00

Embora o Progressistas tenha decidido não aceitar (por ora) o convite de Eduardo Paes (PSD) para embarcar na sua administração — num movimento para o prefeito sair do isolamento autoimposto —, o União Brasil foi contemplado com a nomeação de Alexandre Arraes na pasta de Trabalho e Renda. O concursado não é quadro do partido — inclusive, apresentou a carta de desfiliação ao Podemos recentemente—, mas entrou para a política por meio do ex-tucano Otávio Leite. Que ninguém estranhe, portanto, se em breve ganharem protagonismo ações pela empregabilidade no Turismo e para pessoas com deficiência, temas caros ao ex-deputado. Já a entrega da Secretaria de Meio Ambiente ao vice-prefeito, Nilton Caldeira (PL), foi mais do que o cumprimento de uma promessa feita ainda durante a campanha de 2020. O gesto doeu no próprio Paes, que vê o cargo como um celeiro de talentos. Afinal, ele mesmo passou pela pasta em 2001, na gestão de César Maia.

Setor de franquias de vento em popa no Rio

O setor de franquias no estado do Rio teve um salto de 28,3% no faturamento no primeiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período de 2021. O resultado, apurado pela Associação Brasileira do Franchising (ABF), é superior ao nacional, que registrou aumento de 8,8%. O número de unidades também cresceu, chegando a 17.294 operações — e, a reboque, vieram os empregos. Ao todo, o setor gerou mais de 144 mil vagas diretas, 16,8% a mais do que o ano anterior. A área mais popular é a de alimentação, com 22,5%.

Picadinho

A partir de hoje, a Cinemateca do MAM Rio apresenta "Tarkovski 90 anos", retrospectiva do cineasta de filmes como "Solaris", "Stalker" e "O espelho".

Anthony Garotinho é o entrevistado do jornalista Marlon Brum, do Estúdio B, amanhã, a partir de 14h.

A cantora Dani Coimbra faz show hoje no Shopping Cassino Atlântico, dando início à programação do Dia dos Namorados.

O empresário João Diniz lança a 3ª edição do livro "Ordem na Casa — A força do Rio através dos setores de Gastronomia, Eventos e Turismo" amanhã, no restaurante Hills.