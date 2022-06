Washington Reis - Divulgação

Publicado 09/06/2022 07:00

Embora todos os movimentos no Palácio Guanabara indiquem que o vice na chapa de Cláudio Castro (PL) será mesmo o ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis (MDB), ainda falta combinar com os russos. Ou melhor: com o próprio Reis. Até o momento, ele foi procurado apenas por interlocutores do governador. E aguarda que o convite seja oficializado por Castro.