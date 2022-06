O ex-vereador Alexandre Arraes - Renan Olaz / CMRJ

O ex-vereador Alexandre ArraesRenan Olaz / CMRJ

Publicado 08/06/2022 13:13

Além da exoneração de Lucas Padilha da Secretaria de Meio Ambiente e sua recolocação como sub na mesma pasta — que será entregue ao vice-prefeito Nilton Caldeira (PL) —, o Diário Oficial do município trouxe nesta quarta-feira (8) outras mudanças. A Secretaria de Trabalho e Renda vai ficar com o ex-vereador Alexandre Arraes.