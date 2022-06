Felippe Valadão foi denunciado por intolerância religiosa em Itaboraí - Divulgação

Felippe Valadão foi denunciado por intolerância religiosa em ItaboraíDivulgação

Publicado 08/06/2022 09:00

Se Brasil afora as atenções estão sobre os shows de músicos sertanejos contratados com recursos públicos, o relator da CPI da Intolerância Religiosa, Átila Nunes (PSD), tem outro foco: as apresentações de artistas identificados com religiões específicas. Em uma ação protocolada no Ministério Público, ele pede que sejam investigadas os eventos preparados por Paty do Alferes — onde a tradicional Festa do Tomate acontece de 10 a 19 de junho —, Italva e Magé. O motivo: a programação atende apenas a fiéis de vertentes cristãs neopentecostais, deixando de fora católicos e umbandistas, por exemplo. Para o deputado, a opção das prefeituras em contratar apenas representantes de um segmento religioso fere os princípios de igualdade. Na aprazível cidade que recebe turistas a partir de sexta-feira, uma das atrações é o pastor Felippe Valadão — denunciado por Átila ao MPRJ por seu discurso (com cachê) em Itaboraí, quando se referiu a espiritualistas como "endemoniados".





Encontro marcado

O Rio de Janeiro vai receber o Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) em 2026. O páreo contra Brasília e Curitiba foi vencido por um voto. A proposta enfatizou que a cidade está se modernizando.

Correndo atrás da educação

O Beescats, primeiro time gay de futebol da cidade do Rio, está com inscrições abertas para seu cursinho preparatório para ajudar pessoas da comunidade LGBTQIA a passar no exame ENCEEJA, realizado em 28 de agosto.

Picadinho

No mês de junho, a Orquestra Jovem de Niterói leva uma série de concertos didáticos gratuitos para alunos da rede pública de cinco municípios do Grande Rio.

Gilberto Ururahy e Galileu Assis, fundadores da Med-Rio Check-Up, lançam o livro “Saúde e Prevenção”, nesta quinta, no Fairmont.

Nesta sexta, às 19h, a cantora e compositora Mart'nália se apresenta gratuitamente na Biblioteca Parque de Manguinhos, em Benfica.

Nesta quinta, a Galeria Movimento inaugura a exposição “Re-Utopya”, primeira grande individual do artista Hal Wildson, nascido no Vale do Araguaia.