Graça Mattos e o marido, Edson Ezequiel - Divulgação

Graça Mattos e o marido, Edson EzequielDivulgação

Publicado 08/06/2022 08:00

Tem gente de olho no namoro entre o PSDB e o PSB. Além de Cesar Maia, outro nome desponta nos bastidores como possível vice de Marcelo Freixo (PSB) ao governo: o da ex-primeira-dama de São Gonçalo Graça Mattos, filiada ao PV. Embora os verdes estejam em vias de fechar a federação com PT e PCdoB — o que manteria a eventual aliança no campo da esquerda —, a ex-deputada tem histórico conservador. Outro dote oferecido é a abertura de portas no interior: o também gonçalense Freixo é muito identificado com a capital.