O vereador Gabriel Monteiro (PL) - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 08/06/2022 07:00

No Conselho de Ética da Câmara, já é consenso que a denúncia por quebra de decoro parlamentar contra Gabriel Monteiro (PL) só vai chegar ao plenário em agosto — após o recesso parlamentar. A última testemunha será ouvida no dia 21, deixando pouco tempo hábil para a apresentação e votação do relatório dentro do próprio colegiado. E ainda há o prazo para recurso do vereador.