A chapa Deuler da Rocha e Alexandre Ceotto, que concorreu à Prefeitura de Niterói em 2020 - Divulgação

A chapa Deuler da Rocha e Alexandre Ceotto, que concorreu à Prefeitura de Niterói em 2020 Divulgação

Publicado 07/06/2022 10:00

Subsecretário quando Lucas Tristão comandava a pasta de Desenvolvimento Econômico, Alexandre Ceotto está cotado para presidir o Procon-RJ. Não é para menos: o vice na derrotada chapa de Deuler da Rocha à Prefeitura de Niterói em 2020 passou para o grupo do secretário de Defesa do Consumidor, Rogério Amorim. Ex-presidente do Republicanos na Cidade Sorriso, hoje ele ocupa o cargo no PTB — além de ter trabalhado no gabinete de Rodrigo Amorim.