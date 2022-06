Daniel Silveira foi a evento do PL no sábado - Divulgação

Publicado 07/06/2022 09:00

Tudo bem que o sábado reservou uma manhã daquelas em que é preciso ter muita coragem para sair da cama e enfrentar a chuva. Mas o ato convocado pelo movimento Brasil Conservador na Praça da Matriz, em São João de Meriti… deu água. Isso porque o palanque, montado na cidade onde o aspira a federal Charlles Batista (PL) recebeu 28 mil votos em 2020, estava cravejado de celebridades do bolsonarismo, como Alana Passos (PTB), Filippe Poubel (PL) e Coronel Salema (PL). O evento serviu ainda para sacramentar a pré-candidatura ao Senado de Daniel Silveira (PTB) — mas o próprio não se demorou por lá. Aproveitando que já estava na Baixada, rodou poucos quilômetros e se juntou às milhares de pessoas que foram bater palmas para o grupo do prefeito Doutor João, na pajelança em torno do estadual Valdecy da Saúde. E ainda chegou antes dos discursos começarem no palco do PL tradicional — incluindo o do aspira oficial do partido à Câmara Alta, Romário.





Arrecadação frustrada

Da calculadora do secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajardo: se a outorga onerosa tivesse sido aplicada conforme o último Plano Diretor, a Zona Sul teria arrecadado R$ 1,3 bilhão para investimentos na cidade.

Picadinho

Estão abertas as inscrições para o curso Certificação Educador Google Nível 1, ministrado pelo Ibeu, para professores interessados em se aprimorar no ambiente virtual.

Nesta quarta, começam oficinas práticas da MultiRio com foco na alfabetização para educadores.

O Conselho Federal de Contabilidade começa amanhã o Seminário Nacional de Contabilidade Eleitoral e Partidária 2022.

O Colégio Sagrado Coração de Maria, em Copacabana, está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2022 da EJA, até dia 27 de julho. Contato: (21) 99111-4482