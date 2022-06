Leonel Brizola (PT) e Marcelo Freixo (PSB) no lançamento do comitê Brizolula - Reprodução / redes sociais

Leonel Brizola (PT) e Marcelo Freixo (PSB) no lançamento do comitê BrizolulaReprodução / redes sociais

Publicado 07/06/2022 08:00

"A história não se corta com tesoura, porque é feita de corda grossa", já dizia Leonel Brizola. A frase tem sido repetida por herdeiros do fundador do PDT para se referir ao comitê Brizolula , articulado por um de seus netos, o agora petista Leonel Brizola, ex-vereador. O convite para Marcelo Freixo (PSB) participar da inauguração, na segunda-feira (6), caiu de forma especialmente quadrada. Não só porque o partido tem seu próprio aspira ao Guanabara, Rodrigo Neves, mas também pelo namoro do pessebista com César Maia — considerado por muitos um dos grandes traidores do brizolismo.