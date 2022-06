O comitê batizado de "BrizoLula", criado pelo petista Brizolinha, nem foi inaugurado hoje no Centro do Rio, mas já está dando o que falar. - Divulgação

Publicado 06/06/2022

O comitê batizado de “Brizola”, criado pelo neto petista do velho caudilho, Leonel Brizola Neto, mais conhecido como Brizolinha nem foi inaugurado, mas já está dando o maior bafafá. O uso do nome e da imagem de Brizola gerou reação de lideranças do PDT, que tem Ciro Gomes e Rodrigo Neves como pré-candidatos a presidente e ao governo do Rio.

A intenção, segundo Leonel, é redemocratizar o país que está montado em cima de uma barbárie do governo de Bolsonaro. "Esse é o melhor caminho. Por isso, vamos reunir históricos brizolistas que apoiam Lula”, afirmou Leonel no texto. O evento de lançamento hoje no Centro do Rio deve contar com as presenças do deputado federal Marcelo Freixo (PSB) e do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), pré-candidatos a governador e a senador na chapa integrada pelo PT.

Ao ser indagado sobre um possível racha no PDT o presidente Nacional da legenda, Carlos Lupi, disse que não se pode estar rachado com quem não pertence ao PDT há anos, se referindo ao vereador Leonel Brizola Neto, que já saiu da legenda a uns oitos anos e que atualmente está sem mandato.

Outros dirigentes do PDT, sigla criada pelo ex-governador Leonel Brizola, acusaram os petistas de “uso ilegal” da imagem do político, morto em 2004.



Mais próximo aliado de Brizola em seus últimos anos de vida e herdeiro do comando do PDT Lupi também criticou o anúncio do comitê feito nas redes sociais pelo diretório estadual do PT.



"É pura provocação, sem nenhuma legitimidade", afirmou ele.



O convite à inauguração do comitê utiliza fotos antigas de Lula e Brizola juntos e destaca que “a unidade é a única forma de vencer o bolsonarismo”.



A crise tem como pano de fundo divergências políticas na família Brizola. Ex-vereador do Rio e atualmente filiado ao PT, Leonal Brizola Neto, foi quem articulou a criação do comitê.



Em posição oposta, um de seus irmãos, o ex-ministro do Trabalho no governo Dilma e ex-deputado federal Carlos Draudt Brizola, conhecido como Brizola Neto, é coordenador da campanha de Rodrigo Neves para o governo do Rio, além dirigente do PDT. Ambos são netos de Brizola.

A O Dia Brizola Neto fez duras críticas a criação do conselho por parte do PT e a Freixo, adversário eleitoral de Neves.



"É mais um oportunismo de sua campanha (de Freixo) a utilização completamente ilegal e indevida da imagem de Brizola para inauguração de um comitê de campanha. Lamento essa impostura, mais um oportunismo da pré-candidatura dele", reclamou Brizola Neto.



Procurado, Rodrigo Neves também se posicionou de forma contrária à criação do comitê que carrega o nome de Brizola, mas preferiu não se pronunciar. Freixo evitou o embate, e afirmou ter sido apenas convidado por Brizolinha.



"Fui convidado pelo neto do Brizola e por brizolistas históricos, como Vivaldo Barbosa (ex-presidente do PDT e um dos braços direitos de Leonel Brizola em seu governo). Fui apenas convidado e aceitei, com muita honra", declarou Freixo.



O presidente da Alerj, André Ceciliano, por sua vez, reagiu às críticas feitas pelos dirigentes do PDT, e afirmou também ter sido convidado pelo ex-vereador Leonel Brizola Neto para participar do comitê.

"Não veja como oportunismo. O próprio prefeito Eduardo Paes (PSD) há pouco tempo me convidou para lançamento de um trailer do filme do Brizola e eu fui lá em memória dele. O Brizola é maior que o PDT, com todo respeito. Ele é história, foi governador de dois importantes estados (RJ e Rio Grande do Sul)", afirmou o parlamentar.