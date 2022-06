São 500 unidades que vão beneficiar cerca de 2 mil pessoas. - Divulgação PMSG

Publicado 06/06/2022 09:51

No fim da manhã desta segunda-feira (6), o secretário de Habitação, Pedro Pericar, vai entregar as chaves aos proprietários dos apartamentos dos Condomínios Campo Belo I e II, em Marambaia. A solenidade vai contar com a presença do secretário nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, e do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson.

São 500 unidades que vão beneficiar cerca de 2 mil pessoas. Os condomínios fazem parte do programa Casa Verde e Amarela, do governo federal. Na segunda-feira, após receber as chaves, os moradores sairão do local com a data da mudança agendada.

Próxima aos empreendimentos, uma creche com capacidade para atender a mais de 300 crianças está na fase final de construção. A unidade, que fica localizada a cerca de 300 metros dos condomínios, terá salas de aula, banheiros, salas de descanso e de recreação, anfiteatro, biblioteca, refeitório, pátio coberto e playground.

O prefeito Capitão Nelson garantiu que a missão dessa gestão é melhorar a vida da população gonçalense.

“Nós fomos a Brasília e conseguimos dar andamento a essa obra. É uma satisfação ver que, agora, cada família já vai receber o seu apartamento. Gonçalenses esperaram tanto por esse momento e agora se tornou realidade”, disse o prefeito.

O secretário de Habitação, Pedro Pericar, que acompanhou as famílias desde o sorteio até a vistoria e a assinatura do contrato, disse estar ansioso para ver as famílias se mudando.

“Para muitos, essa é a primeira oportunidade de ter um lar. E a maioria das famílias está aguardando por esse momento porque está morando de favor. É um dia importante para nós, mas a felicidade maior é deles”, disse.

Quem tiver interesse em se inscrever no programa habitacional e concorrer a um apartamento nos próximos empreendimentos que serão construídos na cidade precisa estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

“O governo federal, através do CadÚnico, envia para a Prefeitura a lista das pessoas que estão aptas a participar do programa. A partir disso, nós fazemos contato com cada um. Por isso, é importante que eles mantenham o telefone atualizado”, disse Gabriela Almeida, responsável técnica social da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).