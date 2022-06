Lideranças políticas de todos os municípios do Leste Fluminense participaram do evento. - Divulgação

Lideranças políticas de todos os municípios do Leste Fluminense participaram do evento.Divulgação

Publicado 04/06/2022 12:27

A noite de quinta-feira em São Gonçalo foi marcada por uma grande reunião plenária convocada pelo PDT, que reuniu no Clube Mauá cerca de dois mil apoiadores da pré-candidatura de Rodrigo Neves a governador do estado do Rio de Janeiro. Lideranças políticas de todos os municípios do Leste Fluminense participaram do evento, que contou ainda com a participação do presidente nacional do partido, Carlos Lupi.

“Fico muito feliz em estar em São Gonçalo, recebendo todo o carinho dessa gente trabalhadora, criativa e talentosa. Este povo precisa e merece receber atenção do Estado, com investimentos públicos que gerem emprego e renda e que melhorem a qualidade de vida da sua população”, comentou Neves.

Durante sua fala Rodrigo Neves listou prioridades para a cidade e apontou caminhos para solucionar os problemas de São Gonçalo, assim como fez durante os oito anos de gestão à frente da Prefeitura de Niterói.

“Temos que tirar do papel a Linha 3 do metrô, resgatar a indústria naval, construir o Hospital da Mãe no Colubandê, recuperar os CIEPs e impulsionar o Complexo Petroquímico em Itaboraí. Também é preciso melhorar a Segurança Pública e resgatar o parque de lazer do Piscinão de São Gonçalo. Tenho certeza que o município tem solução e que podemos fazer em São Gonçalo o que fizemos em Niterói. Com boa gestão e compromisso com o povo, reconstrução do estado do Rio começará por aqui”, disse o ex-prefeito de Niterói.

Mobilização estadual

Neste sábado (4), a militância do PDT realizará mais um Dia de Mobilização Estadual em favor projeto ‘O Estado do Rio que Queremos’. “Será mais um encontro com a população para falar dos desafios e soluções para o nosso estado, que precisa ser reconstruído”, explica Rodrigo Neves.