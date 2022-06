O médico intensivista Ulisses Oliveira, elogiou os profissionais: "Confirma a eficiência do trabalho de toda a equipe". - Divulgação

Publicado 02/06/2022 15:30

O Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, recebeu o selo Top Performer, concedido por uma empresa líder no mercado de soluções de gestão de informações clínicas, especializada no desenvolvimento de sistemas voltados para melhorar a qualidade e eficiência do atendimento hospitalar.

A unidade de terapia intensiva do Hospital Estadial Alberto Torres recebeu a certificação como Top Performer baseada na sua atuação do ano anterior e por apresentar baixa taxa de mortalidade e otimização dos recursos utilizados. O selo tem validade de um ano.

O coordenador dos CTIs do Heat, o médico intensivista Ulisses Oliveira, garante que a unidade busca um padrão de excelência que envolve as equipes médicas e multidisciplinares. "Sermos contemplados, por mais um ano, com o selo Top Performer, confirma a eficiência do trabalho de toda a equipe".

A Epimed Solutions foi fundada em 2008 por médicos intensivistas com ampla experiência em estudos de risco e prognóstico. O sistema Epimed Monitor reúne a maior base de dados clínicos e epidemiológicos da América Latina e está presente em centenas de hospitais em todo o Brasil.

O diretor do Hospital Estadual Alberto Torres, Raphael Riodades, comemorou o prêmio. "O Alberto Torres está entre as 107 unidades premiadas em um universo de 800 em todo o país que foram avaliadas. Temos muito orgulho de receber este prêmio, que só consolida o nosso trabalho junto aos usuários. Temos uma das mais modernas e completas estruturas hospitalares do Brasil e contamos com total apoio do governador Cláudio Castro e do secretário estadual de Saúde, Aldexandre Chieppe para realizar o trabalho de excelência e entrega de serviços de qualidade que faz a Secretaria Estadual de Saúde no RJ", garantiu.