A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo realiza o agendamento. - Divulgação PMSG

Publicado 01/06/2022 15:21

Para evitar o desperdício e otimizar as doses disponíveis da vacina BCG, que protege contra a tuberculose, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo realiza o agendamento para a aplicação do imunizante nos cinco polos sanitários da cidade e na Clínica Municipal Dr. Zerbini, no Arsenal. Os recém-nascidos aptos a receber a vacina na Maternidade Municipal Mário Niajar, no Mutondo, já saem da unidade de saúde vacinados.

A vacina está disponível nos polos sanitários Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; Hélio Cruz, em Alcântara; Augusto Sena, em Rio do Ouro; Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; e Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto; e na Clínica Municipal Dr. Zerbini, no Arsenal. A vacinação acontece em dias específicos em cada unidade com agendamento prévio ou por ordem de chegada.

A recomendação do Ministério da Saúde é que a vacina BCG seja administrada em recém-nascidos, podendo ser ofertada para crianças até 4 anos de idade, não vacinadas anteriormente. A aplicação da vacina em São Gonçalo está em queda desde 2020, quando teve cobertura vacinal de 54,4% do público-alvo contra 112,5% em 2019. No ano passado, a vacina teve cobertura vacinal de 43,75%.

Unidades e dias de vacinação:

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro; Segunda e quarta, das 8h às 14h, com agendamento todos os dias presencialmente ou pelo telefone (21) 2729-4727;

Clínica Municipal Dr. Zerbini, Arsenal, sexta, das 8h às 14h, com agendamento todos os dias presencialmente;

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara. Terça e sexta, das 8h às 12h, com agendamento todos os dias presencialmente ou pelo telefone (21) 2702-5643;

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto. Segunda, quarta e quinta, a partir das 8h, por ordem de chegada e até terminar o frasco;

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina. Quarta, das 14h às 16h30min., com agendamento todos os dias presencialmente;

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa. Quarta, a partir das 8h para dez pacientes, com agendamento todos os dias presencialmente.